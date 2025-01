Bergamonews.it - Super G di Garmisch, Sofia Goggia finisce giù dal podio per 11 centesimi

Dopo il beffardo secondo posto nella discesa libera sabato, soltanto un centesimo dietro Federica Brignone, ilG di domenica 26 gennaio non riserva gioie per, chegiù dale si accontenta del quarto posto.La neve caduta copiosa in mattinata suha spinto gli organizzatori a ritardare di un quarto d’ora la partenza, senza però condizionare particolarmente la gara della bergamasca, che ieri era arrivata al traguardo con una spalla dislocata.è partita col pettorale 11 e si è messa di 11dietro a Brignone, prima momentanea, ma il suo posto sulè durato molto poco: la svizzera Gut-Behrami (unica a rompere il muro dell’1’15”) e la norvegese Lie si sono messe al primo e secondo posto.“Nel complesso è stata una discesa intelligente” ha dettoa Raisport all’arrivo, “non sono mai riuscita a star bene sopra gli sci e andare forte.