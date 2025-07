Netanyahu vuole ingraziarsi Trump e lo candida al Nobel per la pace | il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso

Benvenuti a “Nel caso te lo fossi perso”, il podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 aggiorna su notizie calde e decisive. Oggi esploriamo il sorprendente gesto di Netanyahu, che mira a conquistare Trump e addirittura candidarlo al Nobel per la Pace, in un contesto di tensioni a Gaza e negoziati complessi con l’Iran. Scopriamolo insieme, perché il mondo non può attendere. Continua a leggere.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo dell'incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, per parlare della tregua a Gaza e del difficile accordo con l'Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: netanyahu - trump - caso - vuole

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Trump-Netanyahu, l'incontro alla Casa Bianca. Il tycoon: «Hamas vuole tregua a Gaza». Il premier israeliano: «Ho candidato Donald al Nobel per la pace» Vai su Facebook

Netanyahu è a Washington, dove Trump vuole convincerlo ad accettare la sua proposta di cessate il fuoco per Gaza: il primo ministro israeliano è pressato in patria da due fronti opposti sul conflitto e la tregua Vai su X

Chi vuole lusingare Trump lo propone per il Nobel per la Pace; Netanyahu negli Usa. Trump: stop alle bombe. Tregua appesa a un filo; Netanyahu vuole ingraziarsi Trump e lo candida al Nobel per la pace: il nuovo episodio di Nel Caso Te Lo Fossi Perso.

Netanyahu vuole ingraziarsi Trump e lo candida al Nobel per la pace: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - 00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Lo riporta fanpage.it

Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. Trump: "Hamas vuole la tregua a Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Netanyahu alla Casa Bianca. tg24.sky.it scrive