Onorato | Affitti brevi a Roma troppa offerta | 38mila alloggi ma Meloni non fa nulla

Roma, città eterna e vibrante, si confronta con un’affollata scena di affitti brevi: oltre 38.000 alloggi, quasi il doppio rispetto a tre anni fa. Un fenomeno che, tra opportunità e criticità, richiede interventi tempestivi. Tuttavia, l’assenza di misure concrete da parte del Governo Meloni solleva dubbi e preoccupazioni sul futuro del turismo e della qualità di vita nei quartieri storici. La questione è complessa e merita attenzione approfondita.

L'assessore capitolino al Turismo, Sport e Grandi Eventi a Fanpage.it: "Un numero? Oggi le case vacanze, i b&b, a Roma sono oltre 38mila e 3 anni fa erano 17mila. Il Governo Meloni non fa nulla e non ci permette di limitare il fenomeno in determinati quartieri".