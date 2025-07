L' agenda della visita di Stato dei Macron a Londra | Kate Middleton al centro della scena il ruolo del castello di Windsor e il banchetto ufficiale

L’attesa visita di Stato di Emmanuel Macron nel Regno Unito si apre con un grande protagonismo: Kate Middleton al centro dell’attenzione, il castello di Windsor a fare da suggestiva cornice e un banchetto ufficiale che celebra l’amicizia tra i due paesi. Un evento che segna un passo importante nelle relazioni internazionali e nelle tradizioni royals, lasciando tutti con il fiato sospeso e la curiosità di scoprire i dettagli di questi tre giorni memorabili.

È iniziata la visita di Stato ufficiale di tre giorni del presidente francese Emmanuel Macron e della première dame Brigitte nel Regno Unito, la prima di un capo dell'Eliseo da oltre 15 anni. Con una Kate Middleton più incantevole che mai.

Il presidente francese Emmanuel #Macron e la première dame #Brigitte Macron sono stati accolti al Castello di Windsor da re #Carlo III e dalla regina #Camilla, nel primo giorno della loro visita di Stato nel Regno Unito. A salutarli anche il principe #William e l Vai su X

Kate e William accolgono Macron: le prove generali dei futuri re Vai su Facebook

