Assalto alla villa romana dello stilista Valentino | ladri messi in fuga dal colpo di pistola del vigilante

Una scena da film quella che si è consumata domenica sera nella villa romana dello stilista Valentino Garavani, dove un tentativo di furto è stato rapidamente sventato grazie all'intervento deciso di un vigilante armato. In pochi minuti, ladri audaci hanno cercato di entrare nella residenza di lusso, ma il loro piano è stato interrotto bruscamente, lasciando tutti senza parole e confermando quanto la sicurezza sia fondamentale anche tra le meraviglie del patrimonio italiano.

Un’auto che si ferma, due figure che scendono veloci, un ingresso forzato nella villa. Poi un colpo in aria, e la fuga. Tutto si consuma in pochi minuti, quelli che domenica sera, poco dopo le 19 col sole ancora alto, hanno turbato la quiete della villa romana dello stilista Valentino Garavani, trasformandola in un teatro di allarme e prontezza. Il blitz in villa Valentino sventato dallo sparo. Il celebre designer si trovava in casa, con il personale domestico. A pochi metri, nei giardini della dimora immersa nel verde dell’Appia Antica, due persone – molto probabilmente uomini – facevano irruzione dopo aver distrutto una recinzione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Assalto alla villa romana dello stilista Valentino: ladri messi in fuga dal colpo di pistola del vigilante

