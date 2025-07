Vento e grandine tra Reggio Emilia e Scandiano danni e disagi

Dopo una mattinata soleggiata, il pomeriggio tra Reggio Emilia e Scandiano si è trasformato in un vero e proprio inferno, con un violento temporale, vento impetuoso e grandine che hanno seminato caos e danni. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere ostacoli e mettere in sicurezza le strade, evidenziando la forza della natura e i disagi causati. La situazione resta sotto controllo, ma la ripresa richiederà tempo e attenzione.

Reggio Emilia, 8 luglio 2025 - Dopo una mattinata soleggiata, il pomeriggio si è trasformato in un "inferno" in alcune zone tra Reggio Emilia e Scandiano, con un violento temporale, accompagnato da forte vento e a tratti da grandine, che ha provocato parecchi disagi. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere piante cadute e grossi rami, alcuni dei quali hanno letteralmente bloccato la circolazione su alcune strade. Nella sola prima ora seguita al passaggio del temporale, si contavano almeno una sessantina di richieste di intervento alla centrale operativa del 115, con chiamate concentrate poco dopo le 15,30 soprattutto nella zona tra la città capoluogo e Scandiano.

