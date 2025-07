Barbie 2 Sydney Sweeney | Sarei interessata a recitare nel sequel

Sydney Sweeney, celebre per il suo ruolo in Euphoria, ha espresso il desiderio di entrare nel mondo di Barbie nel sequel, rivelando di essere una grande fan di Margot Robbie. Con il successo travolgente del film, le indiscrezioni su un secondo capitolo aumentano di giorno in giorno. L’idea di vedere Sydney tra le protagoniste aggiunge un tocco di entusiasmo e aspettative altissime tra i fan. Sarebbe davvero emozionante scoprire come questa collaborazione potrebbe plasmare il futuro della saga.

L'attrice Sydney Sweeney ha rivelato di essere una grande fan di Margot Robbie e sarebbe felice di recitare nell'eventuale sequel di Barbie. Il successo di Barbie ha portato fin da subito a ipotizzare la realizzazione di un sequel che, secondo alcune indiscrezioni che erano trapelate online, potrebbe essere in fase di sviluppo. Sydney Sweeney, star di Euphoria, ha ora parlato della possibilità di essere coinvolta come protagonista del secondo capitolo della storia. Il potenziale coinvolgimento nel sequel Rispondendo alle domande di Bustle, Sydney Sweeney ha ammesso che sarebbe interessata a recitare nell'eventuale Barbie 2. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Barbie 2, Sydney Sweeney: "Sarei interessata a recitare nel sequel"

