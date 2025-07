Teaser avvincente per la nuova serie di glen powell | il sostituto di ted lasso che stavi aspettando

Preparati a scoprire Chad Powers, la nuova serie di Disney che promette di conquistare il cuore degli appassionati di sport e commedia. Con un teaser ricco di scene inedite, questa produzione si presenta come il sostituto ideale di Ted Lasso, combinando umorismo e emozioni autentiche. Non perdere le anticipazioni esclusive sulla serie che potrebbe rivoluzionare il genere: questo è solo l’inizio di un’avventura da non lasciarsi sfuggire!

anticipazioni e dettagli sulla nuova serie “Chad Powers” di Disney. La piattaforma di streaming Disney ha recentemente diffuso un nuovo video promozionale della prossima produzione televisiva Chad Powers, una commedia sportiva che si presenta come una possibile risposta al successo di Apple TV+ con Ted Lasso. Il teaser, ricco di immagini e scene inedite, anticipa un prodotto che sembra combinare elementi di commedia e dramma, puntando a coinvolgere il pubblico con momenti intensi e divertenti. contenuti del trailer e prime impressioni. momenti salienti del teaser. Il breve montaggio mostra Glen Powell nel ruolo del protagonista, mentre si prepara a scendere in campo durante una partita di football. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Teaser avvincente per la nuova serie di glen powell: il sostituto di ted lasso che stavi aspettando

In questa notizia si parla di: teaser - serie - lasso - avvincente

Ironheart, la serie TV per Disney+ si mostra nel teaser trailer ufficiale in italiano - Disney+ ha appena rilasciato il teaser trailer ufficiale in italiano di Ironheart, la nuova serie Marvel in arrivo.

30 serie tv da guardare su Amazon Prime Video – Lista aggiornata a luglio 2025; Apple TV+ disponibile da oggi su Prime Video in Italia, Germania e Spagna; 10 serie tv sullo sport da guardare quest'estate.

Ted Lasso, il teaser della terza stagione - Sky TG24 - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ted Lasso, il teaser della terza stagione. Riporta tg24.sky.it

Ted Lasso: teaser italiano e data d'uscita della Stagione 3, in arrivo a marzo su Apple TV+ - Apple TV+ ha condiviso il primo teaser trailer di Ted Lasso 3, la nuova stagione della serie TV premiata agli Emmy con Jason Sudeikis e Hannah Waddingham. Scrive it.ign.com