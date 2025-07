Ci mancavano i green block | assalto armato al parco eolico e cortocircuito ambientalista

L’eco di un assalto armato al parco eolico nel Mugello scuote l’opinione pubblica, sollevando interrogativi sulla lotta tra progresso sostenibile e radicalismo. Un episodio che mette in discussione il ruolo delle associazioni ambientaliste e la sicurezza dei cantieri per l’energia pulita. In un contesto già complesso, è fondamentale analizzare le cause e le implicazioni di questa escalation. Ma cosa ci insegna davvero questo contesto?

Controcircuito ecologista con l'assalto in stile black bloc al cantiere per il parco eolico, ossia energia pulita, e le associazioni ambientaliste che devono dissociarsi. Teatro dei fatti il Mugello, in Toscana. Nei giorni scorsi si è registrata tensione altissima sul crinale del Monte Giogo dove un gruppo di circa cinquanta persone incappucciate - alcuni armati di coltello, secondo quanto riportato - ha fatto irruzione nel cantiere dell'impianto eolico di Agsm Aim, costringendo ingegneri e boscaioli ad abbandonare il proprio posto di lavoro a seguito di minacce e aggressioni. I fatti si sono verificati a partire dal 2 luglio, in concomitanza con il cosiddetto "Campeggio di Lotta" annunciato da volantini affissi abusivamente dall'organizzazione "Siamo Montagna", che aveva preannunciato l'intenzione di bloccare i lavori.

