Stupri e sevizie tra detenuti a Prato la Procura | Situazione fuori controllo

La situazione nel carcere della Dogaia di Prato è ormai fuori controllo, tra rivolte e episodi di violenza che scuotono l'intera comunità. La Procura sta indagando su gravi accuse di sevizie e stupri tra detenuti, svelando un panorama allarmante di illegalità e brutalità dentro le mura del carcere. È urgente intervenire per ripristinare ordine e sicurezza, proteggendo i diritti di tutti i soggetti coinvolti e garantendo una giustizia efficace.

Il carcere della Dogaia di Prato, teatro di due rivolte da parte dei detenuti nel giro di un mese, è finito al centro di un’inchiesta della Procura che sta gettando luce su episodi scioccanti avvenuti all’interno delle sue mura. Come riporta l’ Ansa sono emerse almeno due violenze sessuali tra detenuti. Il primo episodio sarebbe avvenuto tra il 12 e il 14 gennaio 2020, quando due detenuti avrebbero torturato e stuprato per giorni un recluso tossicodipendente e omosessuale alla sua prima esperienza carceraria. Il secondo invece sarebbe avvenuto a settembre del 2023, quando un detenuto brasiliano avrebbe stuprato a più riprese il compagno di cella pachistano, minacciandolo con un rasoio. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Stupri e sevizie tra detenuti a Prato, la Procura: «Situazione fuori controllo»

