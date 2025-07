Supplenze ATA brevi | la Uil Scuola propone una graduatoria dedicata

Le scuole italiane affrontano quotidianamente sfide legate alla sostituzione rapida del personale ATA assente per brevi periodi. Per migliorare questa situazione, la Uil Scuola Rua propone l’istituzione di una graduatoria dedicata alle supplenze brevi, un modo per snellire le procedure e garantire un servizio scolastico senza interruzioni. Scopriamo insieme come questa proposta può rivoluzionare il sistema e rafforzare l’efficienza delle nostre scuole.

Le scuole italiane si trovano spesso a fronteggiare difficoltà nella sostituzione tempestiva del personale ATA assente per brevi periodi. La Uil Scuola Rua rilancia una proposta già emersa in passato: istituire una graduatoria specifica per le supplenze brevi, con l’obiettivo di snellire le procedure e garantire la continuità dei servizi scolastici. Le criticità del sistema . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

