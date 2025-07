beretta nextgen la nuova generazione del tiro al volo

Scopri come la tradizione si rinnova con Beretta NextGen, il progetto che mira a scoprire e coltivare i nuovi campioni italiani nel tiro a volo. Durante la Coppa del Mondo di Lonato, il gruppo Beretta ha presentato un'opportunità unica per giovani talenti di entrare nel mondo dello skeet e del trap, aprendosi a un futuro brillante nel panorama internazionale. La strada verso il podio inizia qui, e potrebbe essere proprio questa la tua occasione.

La fabbrica d'armi Pietro Beretta cerca la nuova generazione di campioni nel tiro a volo, sia nello Skeet che nel Trap. In occasione della Coppa del Mondo (4-14 luglio) presso il Trap Concaverde di Lonato il gruppo industriale bresciano ha presentato il progetto Beretta Nextgen che prevede una selezione fino a 24 atleti, 12 per lo Skeet e 12 per il Trap, scelti tra i migliori giovani talenti, al massimo diciottenni, della Fitav (la Federazione tiro a volo). Seguiti da coach di livello olimpico come Andrea Benelli, da atleti come Giovanni Pellielo, avranno a disposizione armi e munizioni del gruppo Beretta, oltre a un'assistenza tecnica specializzata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net