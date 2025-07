Uomo divorato da un pitone in Indonesia L'erpetologo | Ci vedono come prede

Un drammatico episodio in Indonesia mette in luce il pericolo nascosto nei confronti dell’uomo: un uomo è stato trovato all’interno di un pitone reticolato di otto metri a Sulawesi. Sebbene questi serpenti siano generalmente timidi, la loro interazione con le popolazioni umane sta diventando sempre più rischiosa. La convivenza tra uomo e natura si fa più complessa e richiede attenzione e rispetto reciproco. Continua a leggere per scoprire come possiamo proteggere entrambi.

Venerdì a Sulawesi, Indonesia, un uomo è stato ritrovato nel corpo di un pitone reticolato di 8 metri. Questi serpenti raramente attaccano l’uomo, ma possono farlo, specie in zone dove l'habitat è invaso dalle persone. Sono eventi rarissimi ma possibili perché possono vederci come prede. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Le terribili immagini di un uomo trovato all’interno di un pitone di 8 metri - Una scena scioccante che mette in luce i rischi dell'invasione umana negli habitat naturali. Un uomo di 61 anni scomparso nel suo villaggio in Indonesia è stato ritrovato dentro un pitone di 8 metri, vittima di una tragica fatalità.

