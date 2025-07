Cade da 5 metri incidente sul lavoro | portato in ospedale codice rosso

Un incidente drammatico scuote Perignano, frazione di Lari, nel pisano. Un uomo di 65 anni è precipitato da un’altezza di 5 metri mentre lavorava su un capannone, venendo immediatamente trasportato in ospedale con codice rosso. La scena, ancora sotto shock, mette in luce la pericolosità dei lavori in quota e l’importanza delle misure di sicurezza. La vicenda si sviluppa tra preoccupazione e interrogativi sulla prevenzione sul lavoro.

Casciana Terme Lari (Pisa), 8 luglio 2025 – Grave incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, martedì 8 luglio, a Perignano, frazione del comune di Lari. Un uomo di circa 65 anni è precipitato da un’altezza di 5 metri mentre stava lavorando su un capannone. Secondo le prime informazioni si è trattato di una caduta accidentale durante lo svolgimento di un’attività lavorativa. L’impatto ha causato al 65enne un politrauma, ma fortunatamente i parametri vitali risultavano conservati all’arrivo dei soccorsi. Non appena lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo aver stabilizzato il paziente, ne hanno disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti e cure. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cade da 5 metri, incidente sul lavoro: portato in ospedale, codice rosso

