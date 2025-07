Balotelli svela i retroscena della lite con Boban il fratello deve fermarlo | Basta Mario dai

Mario Balotelli svela i retroscena della sua famosa lite con Boban, un episodio che ha fatto scalpore. In un’intervista esclusiva, l’attaccante rivela dettagli mai raccontati prima, mentre il suo fratello Enock interviene per calmare gli animi: "Basta Mario". Un confronto acceso che ha acceso i riflettori su una vicenda intensa e complessa, pronta a cambiare la percezione di molti. Continua a leggere per scoprire cosa si nasconde davvero dietro quell’episodio.

Mario Balotelli ha raccontato per la prima volta cosa accadde davvero con Boban durante la loro famosa lite in diretta. Suo fratello Enock interviene per fermarlo: "Basta Mario". 🔗 Leggi su Fanpage.it

