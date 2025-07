Dazi Fitto | Interesse reciproco che partita finisca bene ma non sarà a impatto zero

In un mondo sempre più interconnesso, le tensioni sui dazi rappresentano un tema cruciale per economia e politica globale. Il ministro Fitto sottolinea che, sebbene sia nell'interesse di Europa e Stati Uniti che le trattative si concludano positivamente, non si può aspettarsi un impatto zero. Prepararsi a eventuali conseguenze è essenziale per affrontare le sfide future. La partita sui dazi, quindi, rimane un equilibrio delicato tra collaborazione e prudenza.

(Adnkronos) – "Penso che sia interesse reciproco che” la partita sui dazi “finisca bene. Non è solamente interesse europeo, ma è anche un interesse degli Stati Uniti", ma "non sarà a impatto zero, perché se andiamo su un terreno non positivo, è chiaro che ognuno dovrà attrezzarsi per dare una risposta e non è utile . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: dazi - interesse - reciproco - partita

Risposta cinese a minaccia Trump nuovi dazi del 10% sui paesi BRICS Il 7 luglio la portavoce del Ministero cinese degli Esteri, Mao Ning, ha presieduto una conferenza stampa ordinaria. Un giornalista ha chiesto: il vertice dei paesi BRICS si chiuderà oggi, ie Vai su Facebook

Dazi, Fitto: Interesse reciproco che partita finisca bene, ma non sarà a impatto zero; Continua la trattativa sui dazi. Ma Trump avverte: Nessuna proroga, presto altre lettere; Dazi, Valentini:.

Dazi, Fitto: "Interesse reciproco che partita finisca bene, ma non sarà a impatto zero" - Non è solamente interesse europeo, ma è anche un interesse degli Stati Uniti', ma 'non sarà a impatto zero, perché se andiamo ... Riporta adnkronos.com

Nuova bordata di dazi, Trump risparmia l’Ue. Nubi su Wall Street e Treasury - Donald Trump ha svelato la lista di nuove lettere indirizzate a 12 paesi, con dazi sostanzialmente ai livelli presentati nel ??Liberation Day del 2 aprile. Come scrive msn.com