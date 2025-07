Il mostro di firenze trailer | il dramma sui serial killer italiani di netflix annuncia la data di uscita

Il Mostro di Firenze torna a inquietare le menti degli spettatori con il trailer di una nuova serie Netflix, pronta a svelare i segreti di uno dei serial killer più spietati d’Italia. Questa miniserie promette un’immersione profonda nelle tenebre di un caso che ha segnato la storia criminale del paese. Con l’uscita imminente, preparatevi a rivivere, attraverso occhi nuovi, le atmosfere cupissime e i dettagli agghiaccianti di questa vicenda leggendaria.

annuncio della nuova serie Netflix dedicata al mostro di firenze. Netflix ha annunciato la data di uscita di una nuova miniserie italiana incentrata sulla figura del famigerato serial killer noto come il Mostro di Firenze. La produzione, che si inserisce nel crescente filone del true crime, promette di portare sullo schermo un approfondimento dettagliato e coinvolgente sulle vicende criminali più agghiaccianti avvenute in Italia. Con l'uscita prevista per il 22 ottobre, è stato diffuso anche il primo trailer ufficiale, che anticipa un racconto ricco di tensione e suspense. la trama e il focus della serie tv.