Eliminazione dal Mondiale per Club

L’eliminazione dell’Inter dal Mondiale per club non è un dramma, secondo Massimo Marazzina, che vede questa situazione come un’opportunità piuttosto che una perdita. L’ex attaccante, con la sua esperienza tra le fila di grandi club, analizza i possibili vantaggi e gli aspetti positivi di questa uscita prematura. Per Lautaro e i nerazzurri, può rappresentare uno stimolo in più per concentrarsi sui campionati nazionali e rinvigorire la squadra. La stagione, insomma, può ancora riservare sorprese.

Eliminazione dal Mondiale per Club, Marazzina non ne fa un dramma. Le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla situazione dell’Inter. Massimo Marazzina, ex attaccante di Chievo Verona, Reggina, Roma, Sampdoria, Torino e Bologna, ha fatto il punto sulla stagione dell’ Inter, sua ex squadra nella primavera e agli inizi di carriera, ai microfoni di News.Superscommesse. L’ex calciatore ha espresso il suo parere riguardo ai fallimenti stagionali dei nerazzurri, le dichiarazioni di Lautaro Martínez, l’allenatore Cristian Chivu, e l’acquisto di Bonny, oltre alla situazione di Pio Esposito. STAGIONE – « L’Inter quest’anno ha fatto parlare molto di sé, soprattutto per come è andata la finale di Champions e per lo Scudetto sfumato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Eliminazione dal Mondiale per Club, Marazzina: «Essere usciti può essere un vantaggio per l’Inter. Lautaro? Poteva evitare»

I brasiliani firmano la grande impresa e confermano di essere il tabù delle italiane, che in 15 confronti con i brasiliani hanno ottenuto zero vittorie e 11 sconfitte. Merito dei grandi 'vecchi', il 41enne Thiago Silva, il 37enne Cano

