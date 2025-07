Violenta rissa al bar tra titolare e clienti | sospesa la licenza per 15 giorni

Una violenta rissa scoppiata al Coffey Bar di Treviglio tra titolare e clienti ha portato alla sospensione immediata della licenza per 15 giorni, decisa dal Questore di Bergamo. Supportato da dettagliate evidenze dell’Arma dei Carabinieri, il provvedimento mira a garantire la sicurezza pubblica e ristabilire l’ordine. La misura è un chiaro segnale dell’impegno delle autorità nel prevenire episodi di violenza nei locali pubblici.

Treviglio. Nella giornata di lunedì 7 luglio il Questore di Bergamo ha emesso la sospensione della licenza del Coffey Bar di via Marconi a Treviglio. Il provvedimento, supportato da dettagliati riscontri forniti dall'Arma dei Carabinieri, ha disposto la sospensione della licenza relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni, con decorrenza immediata, a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblica. La misura è stata adottata a seguito di una violenta rissa scaturita da futili motivi avvenuta all'interno del locale nella giornata del 30 giugno scorso, che ha coinvolto il titolare e alcuni clienti di nazionalità straniera.

