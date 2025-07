NM Live – Osimhen? Con Conte potrebbe dare quel qualcosa in più ADL fa bene a non fare sconti

Il futuro del Napoli si accende con la possibile rinascita di Osimhen sotto la guida di Conte, un tandem che potrebbe portare la squadra a nuovi traguardi. La sfida tra talento e strategia promette emozioni irripetibili, e i commenti degli esperti di “Napoli Magazine Live” sottolineano come questa combinazione possa fare davvero la differenza. Resta sintonizzato, perché il meglio deve ancora venire.

Zamboni, Zaccaria, Muselli, Mora, Petrazzuolo e Carmine Esposito sono intervenuti a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le loro affermazioni riportate da GBT: NM LIVE – Zamboni: “Il Napoli è una squadra molto competitiva, Osimhen? Con Conte potrebbe dare quel qualcosa in più in campo”. NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli: “Osimhen? Non sono pochi soldi quelli della clausola. Se rimanesse a Napoli con Conte potrebbe dare quel qualcosa in più. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com