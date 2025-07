Jannik Sinner nessuna comunicazione fino a mercoledì | cresce l' angoscia

In questa fase di grande incertezza, l’assenza di comunicazioni da parte di Jannik Sinner aumenta il senso di preoccupazione tra tifosi e addetti ai lavori. Le ore di attesa si fanno più lunghe, mentre si intensificano i dubbi sul suo stato di salute dopo il dolore al gomito manifestato durante il match con Dimitrov. La speranza è che presto arrivino notizie rassicuranti e che il campione di San Candido possa tornare a giocare con tutta la sua forza.

Ore d'ansia per Jannik Sinner: durante il match con Grigor Dimitrov, vinto per il ritiro del bulgaro che era in vantaggio di due set, il numero 1 al mondo ha accusato un dolore al gomito, diventato poi un vero e proprio infortunio. Il fastidio si è manifestato da subito, fin dal primo game dell'incontro. Il ragazzo di San Candido ha tenuto duro, è rimasto in campo, stava perdendo ed è stato salvato dalla provvidenza. A fine partita ha fatto sapere che il giorno successivo - oggi, martedì 8 luglio - si sarebbe sottoposto ad accertamenti. E la risonanza magnetica è stata effettuata alle 10 ora locale, le 11 italiane, un esame fondamentale per verificare l'entità del problema.

