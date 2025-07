Il governo di Bengasi respinge Piantedosi e altri ministri Ue in visita in Libia | Non graditi

L'improvviso rifiuto del governo di Bengasi di accogliere Piantedosi e altri ministri europei in visita ufficiale scuote ancora di più le relazioni regionali. Un gesto che sottolinea le tensioni tra Libia e l'Unione Europea, evidenziando come questioni di sovranità e politica migratoria possano ancora alimentare scontri diplomatici. La vicenda apre un capitolo delicato nel panorama politico internazionale, lasciando molte domande sul futuro delle collaborazioni mediterranee. Continua a leggere.

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, insieme ai suoi colleghi di Grecia e Malta e al commissario europeo per le Migrazioni Magnus Brunner, avrebbero dovuto effettuare una visita ufficiale in Libia. Una volta atterrati a Bengasi, però, a quanto risulta il governo della Libia orientale li ha bloccati e rimandati indietro, dichiarandoli "persona non grata". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Libia: media, scontri davanti a sede governo a Tripoli, morto agente sicurezza - Scontri violenti si sono verificati a Tripoli, Libia, dove migliaia di manifestanti hanno tentato di assaltare la sede del governo di unità nazionale.

Il Team Europe sbarca in Libia. Il commissario Ue per gli Affari interni e l'immigrazione Magnus Brunner e il ministro Piantedosi a Tripoli e Bengasi. Si rischia la guerra, ma in cima all'agenda degli europei, come al solito, ci sono i migranti

FAMIGLIA ADDAMS E FAMIGLIA HAFTAR: COME L'ITALIA CERCA L'ELEMOSINA A BENGASI Riconoscete i due individui che si stringono la mano qui sotto in una foto scattata a Roma ieri nei palazzi del governo? Uno forse sì, quello a destra. Ex attore di

