Risucchiato dal motore di un aereo vittima è 35enne bergamasco

Tragedia questa mattina all'aeroporto di Orio al Serio: Andrea Russo, 35 anni di Calcinate, è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo Volotea mentre stava rullando sulla pista. Una vicenda che ha sconvolto tutta la comunità bergamasca, lasciando interrogativi e dolore. La morte di Andrea, con un passato segnato anche da problemi di dipendenza, apre una riflessione sulla sicurezza e il rispetto delle regole in ambienti così critici.

Aveva 35 anni, si chiamava Andrea Russo e abitava a Calcinate, in provincia di Bergamo, l'uomo che questa mattina attorno alle 10 è morto risucchiato dal motore di un aereo Volotea che stava rullando sulla pista di Orio al Serio. L'uomo, che in passato aveva avuto qualche problema di droga, ha raggiunto l'area antistante lo scalo bergamasco al volante della sua Fiat 500 rossa, l'ha lasciata in mezzo al parcheggio, si è diretto verso gli arrivi e, pare passando da una porta che dà direttamente sulla pista, sia corso verso il velivolo, buttandosi nel motore. Invano i poliziotti in servizio allo scalo hanno cercato di bloccarlo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net