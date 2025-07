Torino inizia la stagione | l’arrivo dei giocatori e i retroscena della prima seduta – VIDEO

Il Torino dà il via alla stagione 2025-2026 con entusiasmo e nuove sfide all’orizzonte. Tra l’arrivo dei giocatori, i retroscena e le emozionanti clip del primo raduno, i granata si preparano a scrivere un nuovo capitolo di successi. Un’occasione imperdibile per scoprire tutto quello che accade dietro le quinte: dai primi incontri alle aspettative della squadra. E ora, scopriamo insieme come si apre questa entusiasmante avventura.

Il Torino inizia ufficialmente la stagione 2025-2026, ecco il racconto, i video e tutti i retroscena della prima giornata di raduno dei granata «Siamo pronti e felici». Comincia così la stagione del Torino targata 2025-2026, con le battute – ermetiche – di un sorridente Marco Baroni all’entrata nello Stadio Filadelfia. Tra le 8 e le . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino, inizia la stagione: l’arrivo dei giocatori e i retroscena della prima seduta – VIDEO

In questa notizia si parla di: torino - stagione - inizia - retroscena

Massara Juve, ritorno di fiamma per il direttore sportivo: può sbarcare a Torino la prossima stagione. Giuntoli… Il piano - La Juventus si prepara a un cambio di scenario con Massara che potrebbe fare il suo ritorno a Torino come nuovo direttore sportivo.

Dopo 3 settimane di colpevole assenza, torna Toro Goal LIVE! Nel mentre sono successe tante cose in casa Torino: sono arrivati 2 titoli U17 e U18, è... Vai su Facebook

Gazzetta - Allegri avvistato a Torino con Paratici. Il retroscena sulla telefonata con Andrea Agnelli; Massara, il retroscena: era della Juve, Comolli ha fermato tutto!; Fagioli alla Fiorentina: quanto incassa la Juve. Retroscena Douglas Luiz.

Torino, inizia la stagione: l’arrivo dei giocatori e i retroscena della prima seduta – VIDEO - 2026, ecco il racconto, i video e tutti i retroscena della prima giornata di raduno dei granata «Siamo pronti e felici». Scrive calcionews24.com

Torino, visite mediche per Ismajli: filmato, dettagli e retroscena – VIDEO - Torino, iniziate le visite mediche per Ardian Ismajli, ecco il filmato dell’arrivo dell’ex Empoli, i retroscena e tutti i dettagli dell’operazione (Lorenzo Bosca – Inviato a Torino). Segnala calcionews24.com