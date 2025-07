La vita è bella per Benigni quando il fisco gli dà ragione | dopo due condanne per evasione l’assoluzione…

La vita può riservare sorprese inaspettate, come ha dimostrato Roberto Benigni tornando a sorridere dopo due condanne per evasione. Quando il fisco dà ragione, tutto assume un sapore diverso, e la giustizia si fa più chiara. Come riporta Il Sole 24 Ore, ora si chiarisce che la vendita di quote di società derivanti da conferimenti non può essere riqualificata come cessione d’azienda. La legge, alla fine, premia la verità.

La vita è bella, quando il fisco ti dà ragione, deve aver pensato ieri Roberto Benigni, venuto a capo, solo in terzo grado di giudizio, di un complicato contenzioso con l’Agenzia delle Entrate. Come informa oggi Il Sole 24 Ore, la Cassazione ha stabilito che la vendita di una quota rappresentativa dell’intero capitale di una società rinveniente da un conferimento d’azienda non è riqualificabile come se fosse una cessione d’azienda: si deve applicare quindi l’imposta di registro in misura fissa (e non, come pretendeva l’Agenzia. Il contenzioso fiscale di Roberto Benigni e della moglie. Nello specifico, la società Scipio S. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La vita è bella, per Benigni, quando il fisco gli dà ragione: dopo due condanne per evasione, l’assoluzione…

