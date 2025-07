L’IMPORTANZA DELLA TUTELA PREVIDENZIALE

La tutela previdenziale rappresenta un pilastro fondamentale per garantire serenità e stabilità ai professionisti nel corso della loro carriera e oltre. La pensione, infatti, non è solo un sostegno economico, ma anche un senso di sicurezza psicologica in un momento di transizione. Come evidenziato dagli Avvocati Garattoni e Tomassoli, il calcolo ora si basa sull’intera vita lavorativa, rafforzando l’importanza di pianificare con cura il proprio futuro.

La pensione è una tematica di grande attualità, negli anni costituisce la tutela del professionista in un momento delicato della sua vita, nel quale anche quel quid, ogni mese, fa comodo, anche psicologicamente. "Prima il capitale versato veniva calcolato sui migliori 10 anni di reddito, ora, invece, sull'intera vita del professionista"-dicono gli Avvocati Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli, con studio legale a Rimini, specializzato in materia previdenziale per la tutela di ragionieri, commercialisti, giornalisti, solo per citare alcune categorie. "Abbiamo depositato ricorsi su pensioni di ragionieri, Cassa dei commercialisti, pensione dei Giornalisti, occupandoci della circostanza del divieto di cumulo per i pensionati, ottenendo alcune specifiche pronunce in Cassazione e facendo restituire tutti i soldi ai clienti".

