Castel Volturno lite nella notte finisce nel sangue | uomo accoltellato in strada le sue condizioni

Una notte drammatica a Castel Volturno: una lite tra due uomini si è trasformata in un grave episodio di violenza, lasciando un uomo italiano ferito gravemente da coltellate. La scena si è consumata in strada, mentre le forze dell’ordine hanno subito arrestato un cittadino tunisino accusato di tentato omicidio. La comunità è sotto shock, e le condizioni della vittima sono ancora preoccupanti. Un episodio che ricorda quanto la tensione possa esplodere in modo imprevedibile.

Cittadino tunisino fermato a Castel Volturno per tentato omicidio: accoltellato un uomo italiano durante una lite.

In questa notizia si parla di: castel - volturno - lite - uomo

Un ragazzo di diciotto anni è stato ucciso su una spiaggia a Castel Volturno. Accoltellato per uno sguardo di troppo. Non è una lite tra giovani. È il... Vai su Facebook

