Bufera sullo chef Paolo Cappuccio | su facebook cerca personale ma no a omosessuali e ‘comunisti’

La recente controversia attorno allo chef stellato Paolo Cappuccio ha scatenato furiose reazioni sui social. L'annuncio di assunzione, che criticava duramente categorie come omosessuali e 'comunisti', ha sollevato un vespaio di polemiche e condanne. Un episodio che mette in discussione i limiti della libertà di espressione e il rispetto reciproco nel mondo della cucina e oltre. La vicenda rischia di portare a riflettere sulla responsabilità delle parole pubbliche e sui valori di inclusione.

Bufera sullo chef stellato Paolo Cappuccio, che in questi giorni ha pubblicato sui social un annuncio per la ricerca di personale che ha ‘offeso’ e insultato diverse categorie di persone, dagli omosessuali ai ‘comunistifancazzisti’. “Problemi” a suo dire ‘paragonabili’ a quelli di alcol e droghe. Il post di Paolo Cappuccio. “Evitate di farmi perdere tempo, sono esclusi comunistifancazzisti, Master chef del cazzo e affini, Persone con problemi problematiche di alcol droghe e di orientamento sessuale. Quindi se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale. Persone referenziate se rimangono volentieri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bufera sullo chef Paolo Cappuccio: su facebook cerca personale ma no a omosessuali e ‘comunisti’

In questa notizia si parla di: chef - paolo - cappuccio - comunisti

Paolo Cappuccio, chi è lo chef minacciato per il suo post: "Ecco perché ho dovuto farlo" - Una semplice ricerca di personale si è trasformata in un caso mediatico per lo chef stellato Paolo Cappuccio.

Chef #PaoloCappuccio: “Non assumo gay e comunisti”. Bufera social e valanga di insulti. Dopo il post pubblicato sul suo profilo Facebook per reclutare personale in Val di Fassa, l’ondata di critiche online si è trasformata in recensioni negative: https://dire.it/08 Vai su X

«Cerco cuochi in Trentino: esclusi comunisti e persone con problemi di orientamento sessuale». Polemiche social sullo chef Paolo Cappuccio, dopo un post in Fb di ricerca personale per un hotel da aprire in val di Fassa Vai su Facebook

“No comunisti e no gay”: bufera sullo chef Cappuccio per l'annuncio al personale; I post ai camerati dello chef Paolo Cappuccio, il tatuaggio col fascio (e la svastica) e l'uso creativo della Stella Michelin; No gay, no comunisti. L'annuncio dello chef, poi la toppa peggiore del buco: Ho amici gay, ma al lavoro si stia al proprio posto.

Chef Paolo Cappuccio cerca personale: “Esclusi comunisti e gay”. Scoppia la polemica - Leggi su Sky TG24 l'articolo Chef Paolo Cappuccio cerca personale: “Esclusi comunisti e gay”. Secondo tg24.sky.it

"Cerco chef, ma no a comunisti e gay". Lo sconcertante annuncio di lavoro dello chef Paolo Cappuccio - Valanghe di polemiche, poi la cancellazione e le improbabili scuse: "Ho amici gay, ma sul lavoro si ... Da huffingtonpost.it