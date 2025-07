Pogacar 100 di queste vittorie! Sprint da re VdP e Vingegaard si arrendono

Un'epica giornata di ciclismo che consacra Pogacar come il re delle volate: con 100 vittorie, il talento sloveno lascia senza fiato i rivali e scrive un nuovo capitolo della sua leggenda. VDP e Vingegaard, pur combattendo con tenacia, si arrendono di fronte alla superiorità del giovane campione, che a soli 26 anni raggiunge traguardi straordinari. È l’inizio di una nuova era nel mondo delle due ruote.

Lo sloveno vince la volata ristretta con l'olandese (che resta in giallo) e il danese, raggiungendo un traguardo clamoroso a 26 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pogacar, 100 di queste vittorie! Sprint da re, VdP e Vingegaard si arrendono

Brutale prova di forza di Tadej Pogacar al Tour de France: attacca in salita, poi batte Van der Poel allo sprint e brinda alle 100 vittorie - Tadej Pogacar si presenta al Tour de France 2025 con una performance epica, conquistando la sua 100ª vittoria in carriera.

