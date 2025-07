WiiU Cuphead arriva su Wii U con un porting

Se sei un appassionato di giochi indie e nostalgici cartoni animati vintage, non puoi perderti l'arrivo di Cuphead su Wii U, grazie a un porting curato nei minimi dettagli. Questo action run-and-gun, acclamato per la sua grafica hand-drawn e la colonna sonora jazz, offre sfide impegnative e un divertimento in coop locale. Chi ha reso possibile questa versione? Il loader per Wii U è stato sviluppato da: The Latte...

Cuphead √® un acclamato¬† gioco indie run-and-gun ¬†sviluppato da Studio MDHR, ispirato ai cartoni animati degli anni ‚Äô30. Con la sua: Grafica¬† hand-drawn ¬†in stile vintage. Colonna sonora¬† jazz originale. Gameplay¬† difficile ma gratificante. Modalit√†¬† co-op locale. Il gioco ha vinto numerosi premi ed √® considerato uno dei migliori indie degli ultimi anni. Chi ha creato il porting per Wii U?. Il loader per Wii U √® stato sviluppato da: The Latte Team: Gruppo di sviluppatori homebrew. PatnosD: Collaboratore del progetto. Il porting permette di giocare a Cuphead su Wii U¬† utilizzando i file originali del gioco PC. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: cuphead - wiiu - arriva - porting

Cuphead arriva su Nintendo Switch - IGN Italia - Aggiornamento: Larry Hryb, meglio noto come Major Nelson tra gli appassionati di Xbox, ha confermato in un tweet che con Cuphead si ... Come scrive it.ign.com

Cuphead arriva su iPhone e iPad ma è una fake app (Aggiornata) - Everyeye.it - si tratta in realtà di una fake app, di un porting non autorizzato della versione PC, ... Scrive everyeye.it