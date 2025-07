Guerra dei Rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti | ci sarà un affido condiviso

La recente decisione del Tribunale di Roma sulla divisione equa dei Rolex tra Ilary Blasi e Francesco Totti apre uno spiraglio di pace, ma il futuro resta incerto. La guerra dei preziosi potrebbe non essere ancora finita, con la possibilità che entrambi si oppongano alla sentenza. In un mondo dove i simboli spesso raccontano più di mille parole, questa vicenda ci ricorda come anche i beni più preziosi possano diventare motivo di tensione. Resta da vedere se la pace sarà definitiva o solo temporanea.

Il Tribunale di Roma ha stabilito che i due ex coniugi usufruiranno in egual misura dei preziosi, soluzione che dovrebbe mettere d'accordo le parti. I due ex, però, potrebbero anche opporsi. La battaglia sulla proprietà dei discussi orologi sarà davvero finita?. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Guerra dei Rolex» tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ci sarà un «affido condiviso»

In questa notizia si parla di: sarà - guerra - rolex - ilary

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

«Guerra dei Rolex» tra Ilary Blasi e Francesco Totti: ci sarà un «affido condiviso»; Totti, Ilary Blasi e la guerra dei Rolex: il tribunale conferma l’affido condiviso; Si chiude la guerra dei Rolex tra Totti e Ilary: previsto “l’affido condiviso” dei preziosi orologi.