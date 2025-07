Kevin Nash a Raquel Rodriguez | Sfrutta i tuoi punti di forza

Kevin Nash, leggenda della WWE e membro della Hall of Fame, ha rivolto un appello a Raquel Rodriguez: sfrutta al massimo la tua superiorità fisica. Durante il podcast Kliq This, Nash ha criticato la wrestler per aver ridimensionato le proprie qualità durante i combattimenti, invitandola a mostrare più intensità e potenza. È il momento per Raquel di abbracciare la sua forza e dominare ogni match con grinta e determinazione, senza più nascondersi.

Il membro della Hall of Fame della WWE, Kevin Nash, ha invitato Raquel Rodriguez a sfruttare meglio la sua superiorità fisica contro le avversarie. Più intensità, più potenza. Durante il podcast Kliq This, Nash ha criticato la Rodriguez per il modo in cui si ridimensiona durante i match. “Mi fa arrabbiare perché lavora sempre ‘in piccolo’. Si rimpicciolisce. La vedo vendere i colpi e si fa piccola, invece di restare alta e vendere in grande, come muovere le mani in un certo modo invece di abbassarsi per raggiungere le altre. Devono davvero spingere forte per farti perdere l’equilibrio quando sei molto più grande di loro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Kevin Nash a Raquel Rodriguez: “Sfrutta i tuoi punti di forza”

