Weah Marsiglia si va verso la fumata bianca! Il calciatore della Juve sempre più vicino alla cessione | accordo a un passo Tutti i dettagli dell’operazione

Il trasferimento di Timothy Weah dal Juventus al Marsiglia si avvicina sempre di più alla fumata bianca. I dettagli dell’operazione sono ormai definitivi, con le due società pronte a finalizzare l’accordo. Mentre altri club restano in corsa, il futuro dell’esterno offensivo si lega ormai indissolubilmente al club francese, aprendo nuovi orizzonti sia per il calciatore che per il mercato estivo. La trattativa sembra giunta al suo epilogo, ma quali saranno le prossime mosse?

Weah Marsiglia, si va verso la fumata bianca: tutti gli aggiornamenti sul possibile accordo con la Juve. Il futuro di Timothy Weah potrebbe presto decidersi a favore del Marsiglia. Il club francese sta accelerando per l'acquisto dell'esterno offensivo della Juventus, con i contatti tra le due società ormai ad un passo dalla conclusione, come riferito da Giovanni Albanese. Nonostante l'interesse di altri club, il Marsiglia si sta mostrando il più determinato e vicino a concludere l'operazione senza complicazioni. Weah Marsiglia: la trattativa ai dettagli finali Il Marsiglia sembra aver preso in mano la situazione.

