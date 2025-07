A Orio al Serio un orribile suicidio | Andrea Russo s’è lanciato nel motore dell’aereo Una vita difficile dietro il gesto

Un gesto drammatico e sconvolgente scuote la tranquillità di Orio al Serio: Andrea Russo, 35 anni di Calcinate, ha scelto di terminare tragicamente la sua vita lanciandosi nel motore di un aereo in decollo. Una vita difficile alle spalle, segnata da problemi di tossicodipendenza e momenti di lotta personale. Resta ancora un mistero il motivo di questa decisione che lascia sgomento famiglie e comunità.

Si chiamava Andrea Russo, 35 anni, di Calcinate ( Bergamo ), l’uomo che oggi si è suicidato lasciandosi risucchiare dal motore di un aereo in decollo dall’aeroporto di Orio al Serio a Bergamo. La notizia è stata data dal Corriere della Sera, secondo cui il ragazzo avrebbe avuto diversi problemi di tossicodipendenza ed sarebbe anche stato ospite in comunità di recupero, ma negli ultimi anni si era ripreso. Ancora ignoti i motivi del gesto. «Stiamo investigando – spiega il Procuratore della Repubblica Maurizio Romanelli – su sui eventuali rapporti con l’aeroporto o il mondo degli aerei. Nell’auto con la quale è arrivato in aeroporto, ingombra di ogni tipo di materiale, non abbiamo trovato niente che possa dare qualche tipo di spiegazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it