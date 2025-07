Bridgerton | Luke Newton sarà lo stilista Alexander McQueen in una nuova opera teatrale

Prepariamoci a un emozionante viaggio tra moda e teatro: Luke Newton, celebre per il suo ruolo in Bridgerton, si trasforma nel genio visionario Alexander McQueen nella nuova produzione Off-Broadway "House of McQueen". Scritta da Darrah Cloud, questa affascinante opera promette di catturare l’essenza del leggendario stilista, portando il pubblico nel cuore di una storia di creatività e passione. L’attesa sta per finire: il sipario si alzerà presto a New York, pronto a sorprendere gli spettatori.

L'attore britannico sarà il protagonista di un nuovo spettacolo teatrale Off-Broadway che andrà in scena a breve nella Grande Mela. La star di Bridgerton Luke Newton interpreterà il compianto stilista Alexander McQueen, in una nuova opera teatrale Off-Broadway a partire dal prossimo mese. La pièce s'intitola House of McQueen, scritta da Darrah Cloud, e inizierà le anteprime il prossimo 19 agosto presso il The Mansion at Hudson Yards, debuttando ufficialmente il 9 settembre, con la regia affidata a Sam Helfrich. Il ritorno a teatro di Luke Newton A Londra, l'attore britannico ha recitato a teatro in The Book of Mormon, e the The Shape of Things di Neil LaBute. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Bridgerton: Luke Newton sarà lo stilista Alexander McQueen in una nuova opera teatrale

