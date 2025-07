Maxi-incendio a Marsiglia il video delle fiamme e del fumo intorno alla città

Un inquietante velo di fumo e fiamme avvolge Marsiglia, segno di un maxi-incendio che ha devastato centinaia di ettari a Les Pennes-Mirabeau. La città si mobilita tra aeroporto chiuso, treni fermati e disagi all’ospedale, mentre il video delle fiamme testimonia la forza distruttiva di questo evento. Uno scenario che ci ricorda quanto siano vulnerabili le nostre comunità di fronte a catastrofi ambientali di questa portata.

Il video mostra le fiamme intorno alla cittĂ di Marsiglia, in localitĂ di Les Pennes-Mirabeau. Nel pomeriggio di martedì 8 luglio è scoppiato un maxi-incendio che in poco tempo ha distrutto centinaia di ettari di bosco. Chiuso l’aeroporto, fermi i treni e disagi all’ospedale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maxi-incendio a Marsiglia, il video delle fiamme e del fumo intorno alla cittĂ

