Sciopero treni ritardi fino a due ore

Una giornata di disagi e ritardi per i viaggiatori italiani, a causa dello sciopero nazionale dei treni proclamato dai sindacati di base. Con ritardi fino a due ore e cancellazioni, le principali stazioni come Roma Termini e Milano Centrale hanno vissuto momenti di grande congestione. Nonostante il rispetto delle fasce di garanzia, molte persone si sono trovate impreparate. La situazione si è comunque conclusa alle 18, lasciando un senso di insofferenza e attesa per una soluzione più stabile nel settore ferroviario.

18.00 Giornata di disagi per i viaggiatori per lo sciopero nazionale dei treni proclamato dai sindacati di base, terminato alle 18. Rispettate le fasce di garanzia, ci sono state cancellazioni e ritardi fino a due ore. Roma Termini e Milano centrale tra i nodi più colpiti, con traffico ridotto e lunghe file agli sportelli. Scattato ieri alle 21, lo sciopero nazionale ha riguardato il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia e Trenord. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

