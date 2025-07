Dazi Giansanti Confagricoltura | Al 10% non sopportabili per agricoltura

L’aumento dei dazi al 10% rappresenta una sfida insormontabile per l’agricoltura italiana, già messa a dura prova dai tariffi esistenti tra Europa e Stati Uniti. Un’ulteriore tassazione potrebbe compromettere la competitività di settori chiave come il vino nazionale, minando il futuro di un comparto essenziale per l’economia del nostro paese. È fondamentale ascoltare le voci di chi vive e lavora ogni giorno questa realtà per tutelare il nostro patrimonio agricolo.

“Ricordo a tutti che i dazi già ci sono nel commercio Europa-Stati Uniti, un’ulteriore aggiunta del 10% per alcuni settori dell’economia agricola non sarebbero assolutamente sopportabili, tanto più che il governo americano ad alcuni applicherà dazio 0. Pensiamo ad alcuni comparti del vino nazionale, ne va anche della capacità competitiva”. Lo ha detto – a margine dell’evento ’Coltiviamo l’agricoltura di domani’ a Milano – il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. “Gli Stati Uniti sono per noi un mercato irrinunciabile, ci lavoriamo da tanti anni, abbiamo speso tante risorse temporali ed economiche per rafforzare un mercato che oggi è, dopo la Germania, il secondo in termini di export, il primo al di fuori dell’Europa, e siamo la prima potenza economica che esporta come Europa negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Giansanti (Confagricoltura): "Al 10% non sopportabili per agricoltura"

