Alta tensione in casa Flamengo | riunione d’urgenza e possibili dimissioni i dettagli | CMIT

Alta tensione in casa Flamengo: la recente riunione d’urgenza, e le possibili dimissioni di alcuni dirigenti, scuotono il club brasiliano. Tra le tensioni, la disputa sul veto all'acquisto di Mikey Johnston del West Bromwich, in un clima sempre più teso. Mentre Wesley, obiettivo della Roma e della Juve, continua a essere al centro delle attenzioni del mercato, il futuro della squadra si fa incerto. La situazione promette sviluppi sorprendenti nelle prossime ore.

Nella squadra brasiliana milita Wesley, obiettivo della Roma di Gasperini e nei radar della Juve Alta tensione in casa Flamengo. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ieri la dirigenza ha chiesto una riunione d’urgenza (che potrebbe esserci già in queste ore) al presidente dopo il veto di quest’ultimo all’acquisto di un attaccante del West Bromwich: parliamo del 26enne scozzese, naturalizzato irlandese, Mikey Johnston. Alta tensione in casa Flamengo: riunione d’urgenza e possibili dimissioni, i dettagli (Screen ESPN Brasil) – Calciomercato.it L’acquito di Johnston era stato anche avallato anche dal tecnico dei rossoneri, l’ex Atletico Madrid Filipe Luis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Alta tensione in casa Flamengo: riunione d’urgenza e possibili dimissioni, i dettagli | CM.IT

