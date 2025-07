Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2025 ore 18 | 10

Se viaggiate tra Rieti e Viterbo, è importante conoscere le ultime notizie sulla viabilità per pianificare al meglio il vostro percorso. Secondo le informazioni più recenti di Astral Infomobilità, questa regione del Lazio sta affrontando alcune criticità: traffico rallentato a Rieti e un incidente sulla Cassia Nord in provincia di Viterbo. Restate con noi per aggiornamenti continui e consigli utili per una mobilità sicura e senza stress.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio edizione è dedicata alle provincia di Rieti e Viterbo o partiamo da Rieti per traffico si rallentato via Marini da via Pennesi a via paolessi in uscita anche su via Canelli all'altezza della rotatoria per viale Flavi In quest'ultima direzione nel Reatino circolazione momento priva di impedimenti andiamo a Viterbo incidente sulla Cassia Nord della causa delle cose nei pressi di via Tuscia in uscita e mentre per traffico rallentamenti lungo via Garbini anche qui in uscita altri era interessano via della Caserma verso via del paradiso siamo in chiusura il trasporto ferroviario ricordiamo che lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato termina oggi alle 18 pertanto i 39 18 possono subire cancellazioni o variazioni da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcool campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it