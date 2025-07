Roma sparatoria a Rocca di Papa | una vendetta

Una giornata di sangue scuote Rocca di Papa, alle porte di Roma, con una violenta vendetta tra le vie del paese. Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano assassinato nel 2020, ha aperto il fuoco e ucciso Franco Lollobrigida, condannato per l’omicidio di suo figlio. Un gesto estremo che solleva ancora di più il velo sul clima di tensione e dolore che pervade questa comunità . Come evolverà questa drammatica vicenda?

Il responsabile della sparatoria a Rocca di Papa è Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano, assassinato nel 2020. Tragedia della vendetta a Rocca di Papa, alle porte della Capitale. Nel pomeriggio di ieri, Guglielmo Palozzi ha sparato e ucciso Franco Lollobrigida, l’uomo che nel 2020 era stato condannato per l’omicidio di suo figlio Giuliano, all’epoca appena ventenne. L’agguato è avvenuto in pieno centro, davanti a un bar frequentato da residenti e turisti. Alcuni testimoni parlano di almeno tre colpi esplosi a bruciapelo, senza che vi fosse un alterco apparente. I carabinieri hanno fermato l’uomo che ha commesso l’omicidio cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Roma, sparatoria a Rocca di Papa: una vendetta

Uccide per vendetta l'assassino del figlio: spari in pieno giorno a Rocca di Papa, così è morto il 35enne Franco Lollobrigida - Una scena di sconcerto e violenza ha scosso le tranquille vie di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Un uomo di circa sessant’anni ha compiuto un gesto estremo, sparando in pieno giorno al trentacinquenne Franco Lollobrigida, assassinato appena due anni dopo aver lasciato il carcere.

== Sparatoria nel centro di Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Arrestato il papà di Giuliano Palozzi, morto nel 2020 dopo cinque mesi di coma dopo un pestaggio in strada per un debito di droga https://agi.it/cronaca/news/2025-07-08/omicidio-vendetta-rocca-d Vai su X

Sparatoria a Rocca di Papa, il padre uccide l’assassino del figlio per vendetta - Un uomo di 61 anni, Guglielmo Palozzi, ha ucciso con un colpo di pistola Franco Lollobrigida, 35 anni ... Da dire.it

Rocca di Papa: uccide, per vendetta, l'omicida del figlio - La vittima, freddata con un colpo di arma da fuoco all'uscita del carcere, aveva ucciso a botte il figlio del 61enne fermato ... Riporta msn.com