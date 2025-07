Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Se sei appassionato di calcio e investimenti, conoscere l’andamento delle azioni della Juventus FC è fondamentale. La quotazione attuale si aggira intorno ai 2,94 EUR, con una capitalizzazione di oltre un miliardo di euro, riflettendo l’importanza del club nel panorama sportivo e finanziario. Scopri tutte le info utili sulle quotazioni e le tendenze di mercato per rimanere sempre aggiornato sulle performance bianconere. Ecco cosa devi sapere...

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2, 94 EUR ( +0,48% ) Ore 17:35 del 7 luglio 2025. Apertura 2,95 Massimo 2,98 Minimo 2,92 Capitalizz. 1,12 Mld Chiusura prec. 2,93 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

Borsa Juve, continuano a “volare” le azioni bianconere! Oggi il titolo juventino ha fatto registrare dei dati che non si verificano dal 2021! I numeri odierni che impressionano - Le azioni della Juventus continuano a salire, registrando numeri straordinari che non si vedevano dal 2021.

Juventus via dalla Borsa? Ecco perché (e cosa risponde la società); Juventus crolla in Borsa (-10%), peggior ribasso sul listino di Piazza Affari; Juventus: il titolo crolla in Borsa (-14%), scattano realizzi dopo ultimo rally.

Borsa, giornata negativa per Juventus - La Borsa di Milano archivia la seduta con un segno positivo, allineandosi al clima costruttivo degli altri listini continentali e restando attenta alle prossime mosse degli Stati Uniti sui dazi. Come scrive tuttojuve.com

