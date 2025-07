Val Brembana e Valle Imagna attivi tre nuovi servizi territoriali

In un passo strategico verso l’assistenza territoriale, Val Brembana e Valle Imagna annunciano tre nuovi servizi dedicati alle persone con fragilità, disabilità o patologie croniche. Innovazione e vicinanza diventano le parole chiave per rispondere ai bisogni della comunità, migliorando qualità e accessibilità delle cure. L’ambulatorio infermieristico di Piazza Brembana, operativo da...

Zogno. Tre nuovi servizi territoriali sono attivi nel Distretto della Val Brembana, Valle Imagna e Villa d’Almé per rispondere ai bisogni delle persone con fragilità, disabilità o patologie croniche: un ambulatorio infermieristico a Piazza Brembana, un Punto Unico di Accesso (PUA) a Fuipiano Valle Imagna e un ambulatorio infermieristico per pazienti con scompenso cardiaco a Zogno. L’ambulatorio infermieristico di Piazza Brembana, operativo da lunedì 30 giugno presso il centro della Fondazione “Don Stefano Palla” (via Monte Sole, 2), è aperto lunedì e mercoledì (9–13) e venerdì (10–13), festivi esclusi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Val Brembana e Valle Imagna, attivi tre nuovi servizi territoriali

