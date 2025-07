Bimbi al Festival Pergolesi Spontini giochi in musica ed escape room

festa dedicata ai più piccoli si trasforma in un viaggio tra musica, giochi e avventure emozionanti. Dal 17 luglio al 28 settembre, i bambini potranno sperimentare attività coinvolgenti come giochi in musica ed escape room, in scenari incantati di arte e natura. Un’occasione unica per scoprire il mondo attraverso il divertimento, stimolando creatività e fantasia. La magia del Festival Pergolesi Spontini rende il viaggio indimenticabile per tutta la famiglia.

Largo ai bimbi! Giocare con la musica si può, al Festival Pergolesi Spontini, la rassegna che, dal 17 luglio al 28 settembre, propone 30 appuntamenti intorno al tema "Viaggi e Miraggi", tra luoghi d'arte, castelli e colline, nel cuore della provincia di Ancona: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro D'Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello e San Paolo di Jesi. Pensato per diversi target di pubblico, in un cartellone variegato di eventi, la rassegna propone anche uno speciale percorso dedicato alle famiglie, dal titolo "Bimbi al Festival", e di cui è educational partner l'azienda Trevalli. Il 21 luglio alle ore 17:30 a Maiolati Spontini, l'appuntamento è in centro storico per una caccia al tesoro musicale: attraverso percorsi, giochi, enigmi da risolvere, inframmezzati da piccole esecuzioni musicali, i bambini, divisi in squadre, si sfidano scoprendo, a poco a poco, la musica e la storia di Gaspare Spontini, il musicista che, partendo da Maiolati, divenne compositore di imperatori e re, a Parigi con Napoleone e a Berlino con Federico Guglielmo III di Prussia.

