Borsa | il rinvio sui dazi spinge l' Europa Parigi +0,56%

Le Borse europee celebrano un leggero rally grazie al rinvio dei dazi annunciato da Donald Trump, che prolunga l’attesa di tensioni commerciali più intense. Parigi si distingue con un aumento dello 0,56%, Londra e Francoforte seguono con guadagni simili, mentre Madrid resta stabile. Questo scenario favorisce gli investimenti e rafforza la fiducia nei mercati, suggerendo che la fine delle tensioni possa portare a una ripresa sostenuta.

Le Borse europee chiudono la seduta in rialzo dopo che il presidente Usa, Donald Trump, ha prorogato all'1 agosto la scadenza entro la quale entreranno in vigore i dazi bilaterali. Parigi ha guadagnato lo 0,56%, Londra lo 0,54%, Francoforte lo 0,56% e Madrid si è fermata appena sopra la parità (+0,03%).

Borse europee in calo dopo l’annuncio dei dazi Trump del 50% sull’UE, con Milano a -3,23%, Francoforte a -2,33%, Parigi a -2,77% e Londra a -1,29% - Le borse europee registrano un netto calo a seguito dell'annuncio dei dazi del 50% da parte di Trump sull'Unione Europea, che entreranno in vigore il 1° giugno.

