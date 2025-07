Squadra di calcio cinese accusata di stregoneria | ha nascosto amuleti nello spogliatoio avversario

Una vicenda sorprendente scuote il mondo del calcio cinese: il Changchun Xidu Football Club, squadra di terza divisione, è stato sanzionato per aver nascosto amuleti e scritte magiche nello spogliatoio avversario, tentando di manipolare il risultato con pratiche di stregoneria. Un episodio che mette in discussione i principi etici dello sport e apre un dibattito sulla moralità e le credenze nel calcio internazionale. Continua a leggere…

Il Changchun Xidu Football Club, squadra di calcio che milita nella terza divisione cinese, è stato sanzionato dalla Federcalcio per violazione dei principi etici: prima di una partita di campionato ha nascosto nello spogliatoio avversario oggetti magici, scritte e talismani per evocare forze a proprio vantaggio e portare sfortuna agli altri, "in difformità con le disposizioni del Codice Disciplinare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

