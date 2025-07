Borsa | Milano chiude in rialzo +0,67%

La Borsa di Milano brilla con un rialzo dello 0,67%, superando la soglia dei 40mila punti e registrando una giornata di crescita significativa. Tra le protagoniste, Banco Bpm conquista un record storico, mentre Stellantis accelera con un balzo positivo. È un momento di ottimismo che potrebbe segnare l’inizio di una fase di stabilità e opportunità per gli investitori italiani. La strada verso nuovi record sembra aperta, alimentata da segnali di fiducia e performance solide.

La Borsa di Milano chiude in rialzo la seduta, sopra i 40mila punti. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,67% a 40.182,62 punti. Il listino è stato sostenuto dalla corsa di Banco Bpm (+3,6% al record storico di 10,49 euro) e di Stellantis (+2,99% a 8,64 euro). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo, +0,67%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: Milano chiude in rialzo dello 0,74%. L'ultimo indice Ftse Mib a 39.914 punti

La data del 9 luglio è cerchiata in rosso su tutti i calendari e Trump non intende prolungare la pausa sui dazi. Le Borse europee attese aprire in rialzo. A Milano occhi a Italgas e Stellantis

