Caso Visibilia Santanchè | Pronta a farmi sentire mai nascosta

Daniela Santanché, ministra del Turismo, ribadisce con fermezza la sua disponibilità a farsi sentire: “Quando sarà il momento ci sarò, non mi sono mai nascosta”. Le sue parole a margine di un evento all’Università Bocconi risuonano come una dichiarazione di trasparenza e determinazione, anche in un contesto delicato come l’indagine sulla presunta truffa ai danni dell’Inps nel caso Visibilia. La vicenda promette sviluppi interessanti e potrebbe segnare una svolta nella sua posizione pubblica.

“ Se mi farò sentire? Assolutamente sì. Quando sarà il momento ci sarò, non mi sono mai nascosta “. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine di un appuntamento all’Università Bocconi, rispondendo ai cronisti che le chiedevano se anche lei fosse disponibile a essere ascoltata dal giudice e dai pm nell’ udienza preliminare sulla presunta truffa aggravata ai danni dell’Inps nel caso Visibilia dove la ministra è indagata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Visibilia, Santanchè: “Pronta a farmi sentire, mai nascosta”

