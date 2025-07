Macron a Westminster ' europei non abbandoneranno mai Kiev'

Emmanuel Macron ha ribadito con fermezza che Francia e Regno Unito sono unite nel sostenere l’Ucraina contro l’aggressione della Russia di Vladimir Putin, riaffermando il loro impegno in un momento cruciale per la sicurezza europea. In un discorso toccante al Parlamento britannico, il presidente francese ha sottolineato come “gli europei non abbandoneranno mai Kiev”, consolidando così un fronte compatto e deciso nella difesa dei valori condivisi e della sovranità ucraina.

Francia e Regno Unito sono unite nel guidare la coalizione dei volenterosi e "gli europei non abbandoneranno mai l' Ucraina " di fronte "all' aggressione " della Russia di Vladimir Putin. Lo ha detto presidente francese Emmanuel Macron rivolgendosi in inglese a Camere riunite al Parlamento britannico nella sua visita di Stato nel Regno Unito: onore accordato in passato ai presidenti americani Ronald Reagan e Bill Clinton, e più di recente alla cancelliera tedesca Angela Merkel o al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In precedenza Macron aveva deposto una corona in memoria dei caduti di guerra nell'Abbazia di Westminster.

