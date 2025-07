Capri sorpresa di Andrea Bocelli | canta l' Ave Maria in chiesa

L’isola di Capri si è trasformata in un palcoscenico di pura magia grazie a un’insolita e affascinante sorpresa: Andrea Bocelli ha incantato i presenti cantando l’Ave Maria di Schubert durante la messa del 7 luglio nella chiesa di Santo Stefano. Un gesto spontaneo che ha toccato i cuori di tutti, ricordandoci come la musica possa unire e elevare l’anima… e il suo cuore generoso ha ancora una volta confermato il potere straordinario della sua voce.

Esibizione a sorpresa a Capri di Andrea Bocelli: il popolare tenore ha cantato l’Ave Maria di Schubert durante la messa del 7 luglio nella chiesa di Santo Stefano. La sua performance non era annunciata e ha creato grande emozione tra i presenti, che non si aspettavano l’esibizione improvvisata. Bocelli si trovava sull’isola in vacanza con la moglie e ha scelto questo momento di preghiera per regalare la sua voce, confermando ancora una volta il suo legame profondo con la musica sacra e la fede. Il video è stato postato sui social. 🔗 Leggi su Lapresse.it